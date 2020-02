Petrópolis - A ação foi realizada por policiais militares do 26º BPM, de Petrópolis, na tarde desta quarta-feira. Após denúncias, os militares se dirigiram até a Rua Napoleão Esteves, no bairro Castelânea. No trabalho, um homem de 40 anos foi detido em casa. Segundo os policiais, com ele foram encontradas drogas em grande quantidade e uma arma de fogo municiada.

Segundo estimativa da Polícia Militar, as drogas apreendidas valem mais de R$30 mil. O homem foi apontado como um dos principais fornecedores de drogas para a Comunidade da Glória, em Corrêas. Todo o trabalho levou em torno de seis horas. Na ação, policiais também apreenderam 1440 cápsulas de cocaína, 347 tiras e 667 pedras de maconha. Na residência a polícia encontrou, ainda, a quantia de R$1000 mil em espécie.

Junto à arma de fogo, uma pistola 9mm com numeração raspada, havia dois carregadores e dez munições numa caixa. O suspeito fio levado para a 105ª DP, no bairro Retiro, onde prestou depoimento e permaneceu preso após ser autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo.