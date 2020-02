Museus e atrativos turísticos estão de portas abertas para receber os visitantes no Carnaval

Petrópolis - Quem não é do bloco da folia, mas quer aproveitar o feriadão de Carnaval, tem opções de sobra em Petrópolis. Principais museus e atrativos turísticos da Cidade Imperial, por exemplo, estarão de portas abertas para receber os visitantes, entre eles o Museu Casa de Santos Dumont, que funciona todos os dias. O município ainda oferece cachoeiras, parques e diversas atividades para os que preferem curtir os dias de folga em contato com a natureza.



Além da “Encantada”, que abre inclusive na segunda-feira, dia 24, das 9h às 17h, também estarão funcionando normalmente o Museu de Cera, o Museu de Porcelana, La Grande Vallée (Casa do Pequeno Príncipe), Palácio Quitandinha e Palácio Amarelo, entre outros. Já o Museu Imperial e o Museu Casa do Colono também abrem durante o feriadão, com exceção da segunda-feira, quando estarão fechados pra manutenção.



As principais igrejas estarão com programação especial. A Catedral São Pedro de Alcântara, por exemplo, que também é um atrativo histórico, abre todos os dias e conta com a Santa Missa de sábado, dia 22 à quarta-feira, dia 26. Outras como a Sagrado Coração de Jesus e a Luterana também funcionam normalmente.



Outra opção são os parques, como o Municipal em Itaipava, o Cremerie, o Parque Natural da Ipiranga e o Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso), funcionando todos os dias. Vale lembrar que o Parque da Ipiranga está com as trilhas fechadas para manutenção. Além das diversas cachoeiras espalhadas pela cidade.