Secretaria Municipal de Saúde vai atuar no combate à Dengue durante Carnaval

Petrópolis - Equipes da Vigilância Ambiental, da Secretaria de Saúde, farão durante o Carnaval ações de orientação e distribuição de ventarolas e panfletos com informações sobre o combate ao mosquito Aedes Aegypti, responsável pela transmissão da Dengue, Zica e Chikungunya. As ações serão realizadas durante a programação infantil de Carnaval da prefeitura.



As ações ocorrerão no dia 23 na Posse, Corrêas e Alto da Serra. No dia 24, as equipes estarão em Corrêas e Nogueira. No dia 25 em Nogueira e Pedro do Rio, sempre das 14h30 às 18h. Este ano, o município ainda não registrou nenhum caso de Zica. De Dengue e Chikungunya foram registrados um caso de cada.



“É importante que as pessoas continuem atuando no combate ao mosquito porque o Estado está em alerta para um surto de dengue tipo 2, que volta a circular”, disse a secretária de Saúde, Fabíola Heck.



Independente da estação do ano, o trabalho de combate aos vetores e de orientação à população é desenvolvido continuamente por meio de visitas domiciliares. Nas visitas, são realizadas vistoria, destruição de criadouros e aplicação de larvicidas. No ano de 2019, 134.209 imóveis receberam a visita de agentes da Vigilância Ambiental.



A Secretaria Municipal de Saúde conta com 54 agentes de endemias. Seis novos agentes concursados foram convocados e está sendo finalizado o processo de contratação. Além disso, o município promove o LIRA (Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes Aegypti) periodicamente. O último foi realizado no início de fevereiro. A orientação é para que a população ponha em prática os 10 Minutos Contra a Dengue, identificando e eliminando os criadouros de mosquitos em suas residências.