Petrópolis apresenta queda nos registros de roubos e furtos em janeiro

Petrópolis - A pesquisa foi divulgada esta semana pelo ISP, o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Os dados são provenientes de levantamentos realizados nas duas delegacias da cidade, a 105ª DP, no bairro Retiro, e a 106ª DP, em Itaipava. Segundo os números, registros de roubos e furtos apresentaram queda no primeiro mês deste ano. A redução teve queda de 24% em furtos e 21% em roubos, comparados ao mesmo período de 2019.

Segundo a pesquisa, em janeiro de 2019, as duas delegacias somaram 201 registros relativos a furtos. Neste ano, 152 boletins de ocorrência foram realizados relativos ao mesmo crime. Já em relação aos roubos na cidade, Petrópolis registrou 39 em janeiro do ano passado, contra 18 este ano. A pesquisa mostra, ainda, que houve grande diminuição em todos os tipos de roubos e furtos na cidade. Considerados os mais comuns, crimes contra pedestres, celulares e automóveis foram os que apresentaram maior redução no mesmo período.

Em contrapartida, crimes de estelionato apresentaram um crescimento calculado em 40% no último ano. Em janeiro de 2020, 63 casos foram registrados nas duas delegacias. No mesmo período do ano passado, 45 boletins de ocorrência foram realizados.