Petropolitanos terão mais cinco ônibus novos em operação na próxima semana

Petrópolis - Cinco micro-ônibus foram entregues pela Cidade Real nesta sexta-feira e entram em operação até a próxima semana. Com isso, a cidade já recebeu 62 veículos 0 km desde 2018, número que vai aumentar ainda neste primeiro semestre. A empresa informou ao prefeito Bernardo Rossi, que foi ao Quitandinha conhecer os novos coletivos, que receberá mais 10 carros até a metade do ano.



Dos cinco veículos recebidos, dois deles vão atender os moradores da Marechal Hermes (linha 113, com 27 viagens por dia) e mais um vai para a Cândido Portinari (linha 103, que faz 15 viagens diariamente). Além das localidades da Mosela, os demais novos veículos farão linhas executivas entre o Centro e Rodoviária do Bingen e da Rodoviária do Bingen para o Quitandinha.



“A nossa busca constante é em oferecer um transporte público melhor para toda a população, e a renovação da frota tem papel fundamental nisso. Passamos de 60 ônibus novos no nosso governo. São cinco veículos que entram em operação agora, que vão atender os moradores da Mosela com mais comodidade”, destaca o prefeito Bernardo Rossi.



Os veículos comportam 31 passageiros e contam com quatro câmeras de monitoramento, sistema de GPS e telemetria, que, de acordo com a Cidade Real, vão proporcionar mais segurança nas viagens e permitir a localização dos veículos por qualquer pessoa pelo aplicativo e site “Vá de Ônibus”. Outra novidade é que os veículos contam com entrada USB em todos os bancos, o que permite que os usuários possam carregar a bateria do celular.



“Nós entregamos 15 ônibus novos ano passado e teremos mais 15 até junho. Então vamos ter 30 veículos novos de uma frota de 81 carros. O investimento nesses cinco micro-ônibus é R$ 1.310 milhão. Com esses veículos novos, nós temos uma frota com idade média de quatro anos de uso”, conta o gerente da Cidade Real, Miguel Ângelo Vianna. Segundo ele, os próximos 10 carros que vão chegar para a empresa são ônibus grandes.