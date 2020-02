Prefeitura e órgãos de segurança realizam Choque de Ordem na Rua 13 de Maio

Petrópolis - A operação Choque de Ordem realizada na noite desta sexta-feira e madrugada de sábado na Rua 13 de Maio teve 10 ocorrências de trânsito e quatro veículos rebocados. A ação reuniu Guarda Civil, Polícia Militar, Fiscalização de Posturas, CPTrans, Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude e foi estendida também para Corrêas.



A atuação conjunta havia sido acertada ao longo da semana após casos de desordem registradas na Rua 13 de Maio no último final de semana. O trabalho deve ser mantido na noite deste sábado. Além disso, a mobilização também aconteceu em Corrêas, onde houve grande aglomeração de pessoas devido ao Carnaval de rua.



“Da nossa parte, colocamos todo aparato da prefeitura, Guarda Civil, CPTrans, Posturas, à disposição para trabalhar junto com a PM, a Vara da Infância e Juventude, o Conselho Tutelar, para garantir a segurança de todos, organizar o trânsito e dar as respostas para a população depois do que aconteceu na semana passada”, diz o prefeito Bernardo Rossi.



Dois veículos foram rebocados na Rua 13 de Maio e outros dois em Corrêas por estacionamento proibido. Foram aplicadas duas notificações por estacionamento irregular e oito motoristas foram notificados por uso de celular enquanto dirigiam.



A mobilização para o Choque de Ordem aconteceu ao longo do dia, com a sinalização de toda Rua 13 de Maio sobre a restrição às vagas de estacionamento, que foram suspensas à parte de 19h. A Polícia Militar usou um ônibus operacional e a Guarda Civil levou o ônibus de videomonitoramento para o local. Uma tenda foi montada na Praça Princesa Isabel, em frente à Catedral São Pedro de Alcântara, para atuação do Conselho Tutelar. O trabalho ainda contou com 12 viaturas.