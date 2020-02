Polícia Militar apreende carregamento de crack na Comunidade do Fragoso

Petrópolis - Uma carga de pedras de crack foi apreendida em uma operação desencadeada pela Polícia Militar, em combate ao tráfico de drogas no município. Quatro pessoas foram detidas, entre elas, dois adolescentes de 17 anos. Um homem de 44 anos e outro de 20 foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação.

A ação aconteceu na Ladeira João Ventura Torres, na Comunidade do Fragoso. Agentes do Serviço Reservado também recolheram 47 pinos de cocaína e um total de R$ 1.228,00 em espécie. Todo o material ficou apreendido na 105ª DP, no bairro Retiro, de onde a droga, sendo 176 pedras de crack, será encaminhada para análise no Posto Regional de Polícia Técnico-Cientifica.

A ação da PM aconteceu por volta das 16h. Policiais verificavam denúncias de que vários homens estariam no bairro fazendo a venda de drogas. No local, as equipes se dividiram e conseguiram surpreender os suspeitos. O homem de 44 anos e um dos adolescentes foram os primeiros a serem rendidos. Com eles foram encontrados 148 pedras de crack e cápsulas de cocaína. Com o segundo adolescente, os agentes apreenderam uma sacola com mais 27 pedras de crack. Com o homem de 20 anos não chegaram a encontrar nada ilícito, porém, contra ele havia três mandados de prisão também pelo crime de tráfico de drogas.