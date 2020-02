Petrópolis - Os quatro dias de Carnaval representaram bastante trabalho para a Polícia Militar em Petrópolis. Dentre os casos de violência na cidade, houve troca de tiros no Bairro Castrioto. Ao todo, quatro pessoas foram detidas. Entre elas está um adolescente de 14 anos e um homem morador da Comunidade Nova Aliança, no Rio de Janeiro.



Na Rua Santa Rita de Cassia, agentes do Serviço Reservado da PM apreenderam 152 pinos de cocaína, 94 trouxinhas de maconha, um revólver calibre 38, uma réplica de pistola, uma capa de colete balístico e munições. Denúncias para a polícia informaram que um grupo armado estava em uma escadaria da comunidade fazendo a venda de drogas e planejando um assalto a um estabelecimento comercial do Centro da cidade.



Os bandidos foram surpreendidos pela polícia e um deles começou a atirar, iniciando o confronto. Ninguém se feriu. Um dos bandidos correu para a mata, mas foi alcançado pelos policiais. Este, que é morador na favela carioca, estava ferido na perna e contou que havia sido baleado há alguns dias, em uma troca de tiros com a PM, na Favela Senador Camará, no Rio de Janeiro. Na ocasião, conseguiu fugir para Petrópolis, trazendo a arma.



Em sua ficha criminal já constam anotações por assalto, tráfico e furto. O adolescente e os outros dois presos já haviam respondido anteriormente pela venda de drogas. Desta vez, além do tráfico, os três homens foram autuados em flagrante por corrupção de menores.



A maior quantidade de drogas, no entanto, foi encontrada na Rua Dr. Hermogênio Silva, no Retiro. Nesta ação, ninguém foi preso. Os policiais encontraram a droga caída próximo ao meio-fio depois de uma breve perseguição a uma moto com dois ocupantes. O veículo saía da Comunidade do Carangola, em direção ao Centro da cidade. Na fuga, o homem que estava na garupa jogou a sacola onde estavam quatro cargas de cocaína para o acostamento.



Também na Rua Hermogênio Silva, na entrada da Comunidade do Alemão, um homem de 24 anos foi preso com 22 pinos de cocaína. No local, os PMs estavam fazendo um patrulhamento e perceberam que o homem ficou nervoso ao se deparar com a viatura polícia. Ele seguiu caminhando e tentou despistar os PMs entrando em uma padaria, porém, foi abordado e contou que havia acabado de comprar a droga com a intenção de revendê-la no Meio da Serra.



Apreensões de drogas também foram registradas no Centro. Policiais encontraram 17 cápsulas de cocaína dentro de um carro estacionado nas imediações do número 1.076 da Rua do Imperador. O responsável pelo veículo conseguiu fugir correndo pela Rua Pinto Ferreira, onde desapareceu em uma mata.