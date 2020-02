Petrópolis - Quem deseja se inscrever em um curso de informática gratuito pode procurar o CERT, o Centro de Excelência e Referência Tecnológica. Através dos dados pessoais dos interessados, o CERT faz a inscrição do aluno em um dos 21 Centros de Inclusão Digital (CIDs) que foram reativados pelo poder público nos últimos três anos.



Nos CIDs são ofertados cursos como informática básica, excel e introdução à internet. Já no CERT que funciona no Bingen, há, ainda, cursos como montagem de microcomputadores, educação financeira, investimento e criptomoedas, word aplicado à escrita criativa e excel intermediário e avançado, com aulas à noite.



“Oportunidade única para as pessoas que desejam aprender e atualizar os currículos. Desde que a prefeitura iniciou o processo de reativação dos CIDs, em 2017, a cada ano, cerca de 800 pessoas participam das aulas que são totalmente gratuitas e distribuídas nos bairros”, afirma o prefeito Bernardo Rossi.



Para facilitar a vida de quem deseja se inscrever, a orientação do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico está concentrando as inscrições no CERT.



“As pessoas podem tirar as dúvidas sobre os cursos, horários e locais onde são oferecidas as aulas e o próprio CERT faz a matricula no CID mais próximo da residência do interessado. Ao disponibilizarmos as aulas, queremos estimular as pessoas a inovar, aprender coisas novas e se preparar melhor para o mercado de trabalho”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Fiorini.



Podem participar das aulas desde adolescentes, a partir dos 12 anos e sem limite de idade. “Há turmas para terceira idade e também para os mais jovens, com conteúdo adaptado de acordo com a idade. O Departamento de Ciência e Tecnologia acompanha a atuação dos responsáveis pelas aulas nos CIDs”, completa o diretor do Departamento, Marcelo Simões.



As inscrições já podem ser feitas pelo telefone 2249 -5900 ou no próprio CERT, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Para se inscrever nos cursos os interessados devem levar carteira de identidade e CPF. O CERT fica na Rua Bingen, nº 520.