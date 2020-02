Petrópolis prepara plano especial de contingência para lidar com coronavírus

Petrópolis - A Secretaria Municipal de Saúde ainda não registrou nenhum caso suspeito de coronavírus no município. No entanto, segue as orientações da Secretaria de Estado de Saúde para a sistematização e padronização do atendimento caso haja pacientes com suspeita da doença. Além disso, um plano de contingência municipal está sendo preparado e será apresentado ao Estado.



O plano de contingência reúne as medidas a serem tomadas como resposta antecipada em caso de surto da doença. A exemplo do plano estadual de resposta de emergência ao coronavírus, no plano municipal serão estabelecidas as ações em cada etapa, desde a movimentação para impedir a propagação do vírus no município, até em caso de surto da doença, criando todo o fluxo de procedimentos a serem tomados pelas autoridades de saúde.



No caso de prevenção, tratamento e isolamento dos casos, o município segue os protocolos e notas técnicas emitidas pela Secretaria de Estado e pelo Ministério da Saúde. No caso de comunicação dos casos, já existe no município o fluxograma para a notificação sobre as suspeitas. Hoje, o alerta médico, segundo o protocolo federal, é direcionado aos casos de pessoas com sintomatologia respiratória que tenham histórico de viagens para as áreas de transmissão nos últimos 14 dias.



Segundo a secretária de Saúde, Fabíola Heck, as unidades de saúde de urgência e emergência já têm orientação para ficarem alertas aos pacientes com os sintomas. As unidades possuem máscaras de proteção que são disponibilizadas aos pacientes com suspeita de doenças infectocontagiosas. “A orientação é do uso de máscaras para os pacientes que chegarem com sintomas de doenças respiratórias, além do início da investigação sobre o histórico das doenças que a pessoa já apresentou em momentos anteriores”, acrescentou.



Na próxima semana, a Vigilância em Saúde fará um treinamento para profissionais das áreas de saúde, pública e privada, para apresentar o plano e também reforçar os procedimentos a serem tomados caso apareça algum caso suspeito da doença.



“É importante, neste momento, reforçarmos a necessidade de cuidados com a higiene. Esse fator, entre outros, pode evitar o contágio e disseminação do coronavírus, assim como de outras doenças”, disse a secretária.



As orientações principais são: evitar contato muito próximo com pessoas com infecções respiratórias e sintomas da doença, lavar corretamente as mãos e usar álcool em gel para desinfetar, usar lenço descartável para a higiene nasal, evitar tocar mucosa de nariz, boca e olhos, quando espirrar ou tossir cobrir nariz e boca, não compartilhar talheres, copos, garrafas ou pratos, manter ambientes ventilados e evitar aglomerações e ambientes fechados.