Petrópolis - Foi divulgado pelo comando do 15º Grupamento do Corpo de Bombeiros, nesta quinta-feira, o balanço geral relativo aos atendimentos realizados no período de Carnaval, entre os dias 21 e 26 de fevereiro. De acordo com a divisão de operações do batalhão, as três equipes que se dividem entre Petrópolis, Itaipava e Três Rios, contabilizaram um total de 82 ocorrências entre a última sexta-feira e a quarta-feira de cinzas.



Pelos bombeiros que atuam na sede do 15º, em Petrópolis, foram registradas 37 ocorrências, sendo a média de uma a cada duas horas e meia. Já o destacamento dos bombeiros de Itaipava registraram 25 chamadas. Na região, foram totalizados sete acidentes de trânsito, representando 28% do total de atendimentos. Na cidade vizinha, Três Rios, que conta com uma unidade subordinada ao 15º de Petrópolis, foram vinte ocorrências, representando 60% dos chamados.



O comandante do 15º Batalhão, Tenente Coronel Gil Kempers, destacou a eficiência dos bombeiros que atuaram durante todo o período de Carnaval. O comandante lembrou, ainda, que a equipe contou com reforço operacional relacionado às chuvas da semana e que não foi necessário o acionamento de mais profissionais neste período.