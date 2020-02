Petrópolis - O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira e teve início no Centro da cidade. Dois homens solicitaram uma corrida a um táxi do ponto da Rua Doutor Porciúncula em direção ao bairro Quitandinha. Segundo o motorista do táxi, ambos, armados, anunciaram o assalto no meio do trajeto, dando ordem para que o taxista seguisse até um posto de combustíveis localizado na Avenida General Rondon.

Após chegarem ao local, os dois homens renderam o frentista e o obrigaram a abastecer o veículo. Logo após ainda roubaram cerca de R$ 300 em espécie do caixa do estabelecimento. Depois disso, os dois elementos embarcaram novamente no táxi e obrigaram o motorista a realizar nova corrida, até o bairro Taquara, próximo ao local onde estavam.

No local, ambos desembarcaram e liberaram o motorista. Policiais militares acionados em seguida chegaram a realizar buscas pelo local, mas ninguém foi encontrado. Câmeras de segurança próximas serão verificadas e devem ajudar a esclarecer mais detalhes do assalto.

Em menos de um mês, este é o terceiro assalto a postos de combustíveis na cidade. No início de fevereiro, um suspeito armado roubou cerca de R$ 700 em espécie de um posto na reta do Prado, em Corrêas. Na ação, dois frentistas chegaram a levar coronhadas do suspeito. Na última semana, um mascarado também assaltou um posto em Pedro do Rio.