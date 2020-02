Petrópolis - A decisão da II Copa Agita Petrópolis acontece no dia 14 de março, às 20h, no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) de Petrópolis, no bairro Caxambu. O jogo será entre o Liverpool, atual campeão, e o Nova Era, que fez a melhor campanha na primeira fase da competição neste ano.



O torneio começou em dezembro do ano passado, reunindo mais de 100 moradores do Caxambu em 10 equipes. O objetivo é integrar quem reside na comunidade através da modalidade. Até a decisão, foram realizadas 22 partidas em cerca de 20 horas de futsal.



“O CIE foi uma grande conquista da nossa gestão. Cada vez mais a comunidade está presente nas atividades, ajudando a conservar o ginásio e usando para a prática esportiva”, ressalta o prefeito Bernardo Rossi, que inaugurou o espaço em março de 2018.



"Além do futsal, vamos estudar a possibilidade de criarmos competições de outras modalidades coletivas, como o basquete e o vôlei”, garante Leandro Kronemberger, superintendente de Esportes e Lazer, ressaltando que a prefeitura busca que a população utilize cada vez mais o espaço.



O CIE no Caxambu atende cerca de 800 pessoas regularmente. São turmas de futsal, vôlei, handebol, basquete, basquete 3x3, jiu-jitsu, muaythai, karatê, judô e capoeira, de segunda à sexta-feira, das 10h às 18h, para o público infantil. Para os adultos existem turmas de dança, ginástica, alongamento e bocha adaptada.



Todas as atividades contam com vagas para novos alunos, que podem se cadastrar diretamente no CIE, que fica na Rua Flávio Cavalcanti, S/N, Caxambu, ou através do telefone (24) 2233-1218. A comunidade conta também com um horário para o futsal adulto masculino, atendendo a um desejo antigo dos moradores do Caxambu.