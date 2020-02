Órgãos de saúde afirmam que Petrópolis não tem nenhum caso suspeito de coronavírus

Petrópolis - A cidade, até o momento, não tem nenhum caso suspeito de coronavírus. Uma família com relato de viagem à Itália deu entrada na UPA Centro na última quinta-feira, sendo duas pessoas com sintomas respiratórios. A Vigilância em Saúde fez contato com a Secretaria de Estado de Saúde que não considerou os sintomas suficientes para a classificação como coronavírus. Foram recolhidas amostras para exames para Influenza nos dois pacientes, que estão em casa sob monitoramento da Secretaria de Saúde. Um quarto paciente atendido em um hospital privado do município também apresentou quadro gripal, mas apesar de ter feito viagem ao exterior, não esteve em países onde há registro de transmissão da doença. O caso também foi descartado como suspeito. Também foi colhido material para exame para Influenza, doença que faz parte dos agravos monitorados pela Vigilância em Saúde. O paciente também não apresenta gravidade.



O Plano de Contingência ao Coronavírus de Petrópolis já foi elaborado pela Secretaria de Saúde. O documento prevê as ações a serem tomadas desde medidas de orientação para a prevenção até o atendimento. Por determinação do prefeito Bernardo Rossi, a partir da próxima semana, entra em funcionamento a unidade centralizada de atendimento aos pacientes com suspeita de coronavírus. O telefone 192 do SAMU poderá ser acessado para dúvidas de pacientes com suspeita da doença.



A unidade será montada no estacionamento do Centro de Especialidades Maria Célia Machado, que fica ao lado da UPA Centro, e funcionará durante 24 horas com equipe médica. O protocolo do Ministério da Saúde aponta que são considerados casos suspeitos de coronavírus os pacientes que apresentem febre, tosse, dores no corpo, secreção nasal e histórico de viagem aos países onde já foram registrados casos de transmissão da doença entre pessoas.



“Essa é uma preocupação nossa em caso de termos pacientes suspeitos de coronavírus em Petrópolis para que não fiquem no mesmo ambiente das demais pessoas que buscam as unidades de urgências para outras enfermidades. Por isso vamos montar esta unidade, a exemplo do que fizemos em 2018, quando tivemos os casos de conjuntivite. Estamos atuando preventivamente com o objetivo de conter o vírus caso venha a surgir casos em nosso município”, explicou o prefeito.



Segundo a secretária de Saúde, Fabíola Heck, o plano conta também com todo o esquema que será aplicado para monitoramento dos casos suspeitos que poderão ser cuidados em casa, da internação e isolamento de pacientes em casos mais graves, atuação das unidades e equipes de saúde em caso de surto do coronavírus, entre outros procedimentos que poderão ser colocados em prática de acordo com as necessidades apresentadas. “O plano faz uma escala de situação que podem surgir apresentado resposta a cada uma delas”, ressaltou.



Na próxima quinta-feira, o Plano de Contingência ao Coronavírus do Município de Petrópolis será apresentado aos coordenadores de unidades de saúde públicas e privadas do município, reforçando o protocolo de manejo do Ministério da Saúde e as orientações da Secretaria de Estado de Saúde. Segundo dados do Ministério da Saúde, 20% dos pacientes podem apresentar a evolução da doença para maior gravidade.