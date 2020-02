Casal 171 é detido no Alto da Serra com R$ 2000 em notas falsas

Petrópolis - A ação ocorreu na tarde desta sexta-feira, no bairro Alto da Serra. Policiais que patrulhavam o local desconfiaram do nervosismo de um casal após abordagem de rotina e, após uma breve revista, encontraram boa quantidade de notas de R$2, 10, 20, 50 e 100. Inicialmente, o casal alegou com naturalidade haver acabado de realizar compras num supermercado no município de Magé.

Após alguns minutos confessaram saber que as notas eram falsas e que haviam sido adquiridas por um grupo do Facebook na última semana. Segundo o homem, ele teria transferido R$480 para um dos integrantes da rede social e recebido em casa, pelos Correios, a quantia de R$2000 em notas fabricadas em fundo de quintal. A polícia informou que algumas notas estavam na carteira e bolsas do casal e, outras, escondidas no porta-luvas do veículo.

Os dois residem na cidade de Cachoeiras de Macacu, no Estado do Rio de Janeiro, e disseram vir com certa frequência a Petrópolis. Eles alegaram, ainda, que estavam na cidade para passar as notas falsas comprando roupas e acessórios no comércio da Rua Teresa. Ambos foram encaminhados à Polícia Federal, no bairro Quitandinha, onde foram autuados. Eles vão responder por crime contra a moeda.

Crime semelhante a este já havia ocorrido na cidade em outubro de 2017. Na época, uma menina de 21 anos foi detida pela Polícia Federal na agência central dos Correios, no bairro Mosela, após haver adquirido, também por redes sociais, a quantia de R$1500 em notas falsas. O setor de encomendas da empresa desconfiou do pacote e acionou os policiais.