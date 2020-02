Liceu Municipal ganha salas de aula ambientadas por disciplina

Petrópolis - Para cativar ainda mais os 1.500 alunos matriculados no Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio, a unidade ganhou uma nova cara: as salas foram pintadas e transformadas em ambientes temáticos: a mudança tem como objetivo tornar o ambiente escolar ainda mais atrativo para os estudantes.



Ao todo foram criadas 16 salas temáticas na unidade escolar. “Os espaços foram ambientados para cada disciplina, assim, as aulas se tornaram mais dinâmicas e todos os envolvidos no processo mais motivados. O principal objetivo foi auxiliar o aluno no seu processo ensino aprendizagem”, explicou a diretora do Liceu, Márcia Chiote.



Ainda de acordo com a diretora, a mudança criou uma atmosfera diferente. “Os alunos ficaram mais animados. Ao término de cada aula, eles passam para outra sala, seguindo a grade escolar. Os professores também gostaram da mudança e estão cuidando das salas com muito carinho”, completa Márcia.



A intenção da escola é oferecer, também, novas ferramentas para os professores. “Facilitando a forma de transmitir o conhecimento no dia a dia, conseguimos ainda mais atenção dos jovens. Cada sala está ganhando a cara da disciplina. Por exemplo, na sala de arte, colocamos pincéis, tintas e uma pia, que facilita a rotina do professor durante as atividades”, disse Márcia.



Além das salas ambientadas, o Liceu passou por pintura na parte interna da unidade escolar nas férias de 2020, e ainda foram feitos reparos na parte elétrica. Uma nova sala de leitura foi implantada, bem como um espaço para os ensaios do Coral. Além disso, televisores foram instalados nas salas de aula. “Unidade referência no atendimento, o Liceu vem realizando atividades diferenciadas com os alunos e conquistando bons resultados”, confirma a secretária de Educação, Márcia Palma.





Reformas na rede municipal





Colocação de alarmes, pintura e reparos nos telhados foram algumas das melhorias realizadas em janeiro deste ano pela prefeitura em 36 instituições de ensino, escolas e Centros de Educação Infantil, da rede municipal de Educação. Desde 2017 já são 117 reformas realizadas, além da retomada da obra no prédio da Escola Municipal Jandira Peixoto Bordignon. A intenção, segundo a Secretaria de Educação, é de que o planejamento tenha continuidade ao longo do ano.



"Mais de três milhões foram investidos desde 2017 nas reformas. O ano letivo teve início tranquilamente na rede municipal de ensino e continuamos as vistorias e reformas. Nos próximos meses novos espaços serão inaugurados o que reforçará ainda mais o trabalho de excelência que é realizado na rede, principalmente no que diz respeito ao atendimento na educação infantil”, contou o prefeito Bernardo Rossi.