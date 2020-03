Secretaria Municipal de Saúde apresenta relatório em audiência pública

Petrópolis - A Secretaria Municipal de Saúde apresentou, na última sexta-feira, na Câmara dos Vereadores, o relatório referente ao terceiro quadrimestre de 2019 com os resultados das ações e avanços. Durante o ano, 51% da verba investida na saúde foram repassadas pelo próprio município.



A apresentação do relatório atende à lei complementar 141/2012 que determina que os gestores da saúde, em todas as esferas, apresentem os valores e fontes de recursos investidos, assim como a oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, além de auditorias realizadas ao longo do período.



A secretária de Saúde, Fabíola Heck, destacou a participação do município com os recursos para o funcionamento dos serviços de saúde. “Fechamos o ano com a aplicação de pouco mais de R$ 402 milhões, e mais da metade deste valor foi aplicado pelo município. Isso demonstra a preocupação do prefeito Bernardo Rossi em manter os serviços funcionando além de investir para a ampliação da rede de atendimento”, ressaltou a secretária.



Entre os dados positivos referentes aos quatro últimos meses do ano de 2019, está o número de consultas na rede pública de saúde. Foram 198.994 consultas médicas, tanto na rede básica, como nas unidades de especialidades médicas e ainda atendimentos de urgência e emergência. Em atendimentos odontológicos, foram realizadas 22.767 consultas.



No Hospital Alcides Carneiro, foram realizadas 5.338 cirurgias, entre vasculares, ginecológicas e pediátricas, entre outras. O ambulatório do HAC realizou 83.892 atendimentos no ano, e 404.018 exames ao longo de 2019. A secretária de Saúde destacou também os mutirões do Centro de Saúde Coletiva e do Hospital Alcides Carneiro reduzindo as filas em especialidades.