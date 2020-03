Praça de Nogueira recebe programação em homenagem ao Dia da Mulher

Petrópolis - A praça de Nogueira recebe, no próximo sábado e domingo, o Femme, Festival do Mês da Mulher e Empoderamento, um dos projetos selecionados no edital de projetos do Instituto Municipal de Cultura e Esportes. O evento, que é em homenagem ao Dia da Mulher, celebrado no dia 08, vai contar com oficinas de auto defesa para mulheres, recreação infantil, exposições, grafite, além de atrações musicais. Tudo gratuito.



Na programação estão apresentações da Banda Pagú, Nós 4, Tati Veras, Letícia Laranja, Bebel Nunes e Bruna Souza, Mayara Ferreira e Grupo Sussuarana, além das Palhaças Cucaracha e Theobalda. Antes, no decorrer da semana, quarta e quinta-feira, o projeto também vai levar atividades multiculturais a três escolas: Colégio Estadual Princesa Isabel, Cefet e Colégio Estadual Dom Pedro II. O Femme conta com o patrocínio do Fundo Municipal de Cultura.



“Essa verba é muito importante pra gente poder fazer política pública na cidade”, destaca a produtora do evento, Kika Nothini.



No ano passado, o IMCE lançou dois editais para seleção de projetos, de pequeno e médio porte, dos mais diversos segmentos, totalizando quase R$ 500 mil em investimentos do Fundo Municipal de Cultura. Foram selecionados projetos de música, dança, teatro, cinema, entre diversos outros.



Mais informações sobre o evento podem ser encontradas nas redes sociais do Femme na internet pelo www.instagram.com/femmepetropolis/.