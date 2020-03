Festival das Comunidades será realizado no Morro Florido no próximo sábado

Petrópolis - O Festival das Comunidades será realizado no Morro Florido, na Estrada da Saudade, no próximo sábado, dia 07. Na quadra comunitária do bairro serão organizados jogos de futebol society para crianças e adolescentes, de 8 até 13 anos. As partidas acontecem das 9h até 12h. O programa foi criado na gestão do prefeito Bernardo Rossi com o objetivo de estimular a prática esportiva nas comunidades.



Ainda neste mês, no dia 21, o Festival das Comunidades será realizado no Alto da Derrubada, na Fazenda Inglesa. Em abril, no dia 4, o programa acontece na Vila São José. A programação completa está disponível no calendário esportivo municipal, no site da prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br). Outros locais também serão contemplados pelo projeto.



“A nossa gestão fez pelo esporte em três anos aquilo que não foi feito nos últimos 20, com a criação e manutenção de programas regulares nos bairros e investimento no esporte estudantil. O esporte vive um novo momento, com mais investimento e estrutura”, destacou o prefeito Bernardo Rossi, ressaltando ainda as reformas de quadras esportivas comunitárias.



"As quadras que ficam nas comunidades do Alemão, Vila São José e Oswaldo Cruz estão passando por reformas. No Vale do Carangola e no Amazonas (Quitandinha), os trabalhos terão início em breve. Também vamos fazer melhorias nas quadras do Independência e Bairro da Glória", garantiu o prefeito.



O Festival das Comunidades faz parte de um conjunto de ações criadas pela atual gestão buscando o fomento ao esporte. São mais de 500 pessoas envolvidas no programa desde o início das atividades, em 2018. Outro exemplo é o Agita Petrópolis, que atendeu a cerca de 2,5 mil pessoas no ano passado.



“O Festival será realizado nos locais que ainda não temos núcleos oficiais do Agita. É um programa criado em 2018, quando envolveu cerca de 500 pessoas, e que estamos dando continuidade”, explica o superintendente de Esportes e Lazer, Leandro Kronemberger.



Além dos programas regulares, o governo municipal também mantém parcerias com projetos sociais e trabalha de maneira integrada entre as pastas, oferecendo diversas modalidades esportivas nos PSFs, nas Academias da Saúde e nas Escolas Municipais.