Marido descontrolado agride policiais militares ao receber voz de prisão em Petrópolis

Petrópolis - O crime aconteceu na tarde desta segunda-feira na Rua Oswero Vilaça, no bairro Alto da Serra, em Petrópolis. Policiais Militares do 26º BPM foram chamados ao local por duas mulheres, mãe e filha, de 55 e 27 anos de idade, respectivamente. Segundo depoimento, o marido, de 24 anos, teria espancado a esposa e, logo após, dado socos no rosto e tórax da sogra.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram o homem claramente alterado. Segundo testemunhas, os policiais precisaram cercar a residência para evitar a fuga do suspeito. Ao receber voz de prisão, o homem ainda tentou dar chutes e socos nos militares. "Mesmo depois de algemado ele ficou batendo a cabeça na parede dizendo que preferia morrer a ser preso", disse uma vizinha.

O suspeito foi levado para a UPA Centro onde teve atendimento médico e, em seguida, conduzido até a 105ª DP, no bairro Retiro, onde ficou preso e autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, injúria, ameaça, resistência e vias de fato. As duas mulheres foram encaminhadas a exame de Corpo Delito, no Instituto Médico Legal, em Corrêas. O acusado será transferido para o sistema carcerário do Rio de Janeiro, para aguardar a decisão da justiça.