Cai para dois o número de casos suspeitos de Coronavírus investigados em Petrópolis

Petrópolis - A notícia trouxe alívio para a cidade. O município tem, hoje, dois casos suspeitos de Coronavírus aguardando resultado de exames laboratoriais para confirmação. Os pacientes, ambos atendidos em unidades públicas, estão sob monitoramento domiciliar e clinicamente bem. Dois casos, ambos referentes a pacientes atendidos em unidades privadas, foram descartados após resultado dos exames laboratoriais.

A Vigilância Epidemiológica do município foi acionada e os procedimentos necessários estão sendo realizados. A Secretaria Municipal de Saúde informa que não há registro de casos confirmados da doença no município e orienta que as pessoas mantenham os hábitos de higiene, como lavar as mãos ou usar álcool gel, entre outros.

Segundo protocolo do Ministério da Saúde, são pacientes suspeitos de Coronavírus pessoas que apresentem sintomas como febre, tosse, falta de ar e dor no corpo e que tenham viajado para países onde foram confirmados casos da doença.

Prevenção ao Coronavírus



Lavar as mãos com água e sabão com frequência e evitar levar as mãos aos olhos, nariz e boca. Quando não for possível lavar as mãos, usar o álcool gel 70 para a higienização. Não compartilhar objetos pessoais como toalha, copos, talheres, pratos e garrafas. Ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz. Usar lenço descartável. Evitar locais aglomerados e sem ventilação. Evitar contato próximo com pessoas com sintomas da doença.