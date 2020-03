Defesa Civil registra 22 ocorrências nas últimas 24 horas em vários pontos de Petrópolis

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias registrou 22 ocorrências nas últimas 24 horas em Petrópolis. Foram 12 deslizamentos de terra. Ninguém ficou ferido. Uma árvore caiu sobre uma residência Estrada União e Indústria, em Barra Mansa, e três famílias foram orientadas a permanecerem em casa de parentes. O rolamento de uma pedra interdita a Estrada do Brejal, na altura do número 1.100, desde à noite desta terça-feira. Uma equipe da Regional da Posse está mobilizada para retirar a rocha da pista nesta manhã. Houve também a queda de um muro na Estrada do Matacavalo, às margens da represa, na Posse.



O maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas é de 38,8 milímetros na Rua 24 de Maio, no Centro da cidade. O acumulado nas últimas 96 horas, no mesmo local, é de 170 milímetros. Neste momento, a Defesa Civil está em estado de atenção, por causa da previsão de mais chuva forte para esta quarta-feira. Todo o contingente de 52 agentes permanece de prontidão para atender aos chamados dos moradores.



Em caso de qualquer sinal de instabilidade no imóvel ou terreno, o morador deve ligar para o telefone 199 e pedir uma vistoria preventiva à Defesa Civil. A ligação e o serviço são gratuitos. "Em caso de ocorrência, nossa equipe está preparada para atender a população. Os acumulados estão altos, por conta da chuva no município desde a semana passada”, garante o secretário de Defesa Civil, coronel Paulo Renato.



"Os moradores de área de risco precisam estar ainda mais atentos. Caso seja necessário, podemos acionar as sirenes do Sistema de Alerta e Alarme. São 20 conjuntos espalhados pelo município. Todos estão funcionando perfeitamente", completa o secretário.