Pontos de ônibus serão deslocadas para Rua Dr. Porciúncula e Rua do Imperador

Petrópolis - As obras de revitalização do Terminal Centro vão entrar em mais uma etapa nos próximos dias: a preparação do espaço para colocação do novo asfalto. Por isso, já a partir desta quarta-feira, todos os ônibus vão fazer parada em pontos fora do espaço. As linhas que utilizavam as baias do lado do rio agora vão se dividir entre a Rua Dr. Porciúncula e a Rua do Imperador. A previsão é que a alteração dure até o dia 02 de abril.



Todas as linhas da empresa Cidade Real vão parar na Rua Dr. Porciúncula, na calçada ao lado do Terminal. O espaço passará por uma readequação para abrigar todas as linhas. Já os ônibus da viação Cascatinha que param dentro do Terminal Centro serão alocados na Rua do Imperador, entre a Praça Alcindo Sodré e a Travessa Prudente Aguiar.



Em janeiro, outras linhas já haviam sido deslocadas a Rua Souza Franco (linhas que atendem o Alto da Serra) e para a Dr. Porciúncula (linhas que atendem o Quitandinha). “Essas mudanças são necessárias para que as obras continuem avançando. As equipes estão trabalhando no telhado, um dos pontos principais da reforma, e no piso, mas agora vai começar mais uma etapa importante que é o novo asfalto do Terminal, e isso vai demandar o deslocamento temporário das linhas. Sabemos que isso pode causar um pequeno transtorno no início, mas vai trazer mais conforto, um terminal moderno e mais adequado para todos os passageiros, com acessibilidade para as mais de 100 mil pessoas que passam pelo Terminal Centro todos os dias”, destaca o prefeito Bernardo Rossi.



Os funcionários da empresa responsável pela obra vão começar a preparar toda a área para receber o novo asfalto. Nos próximos dias, terá início a remoção do asfalto antigo para receber a nova pavimentação. Também serão retirados os almofadões, tanto na área de entrada quanto na saída dos ônibus. Para isso, é necessário impedir a circulação de veículos e de passageiros por 30 dias. Quase todas as telhas foram removidas e cerca de 80% já foram recolocadas. Também estão sendo feitas limpezas das calhas, que serão impermeabilizadas, e serão colocados rufos e cumeeiras.



O piso antigo, em granitina, foi todo demolido e quase 90% está refeito. Já estão sendo feitas as instalações de meio-fio das baias de ônibus. A área de maior movimentação no Terminal Centro terá sistema de orientação para pessoas com deficiência visual, com a colocação de azulejos podotáteis. A pintura na parte interna também já teve início. Na área próxima do rio, 60% do forro já foi removido para a substituição.



O Terminal Centro é o maior da cidade, com demanda de 1.640 viagens de 80 linhas de ônibus partindo do local todos os dias, levando a população para diversos locais da cidade como Alto da Serra, Quitandinha, Bingen e Retiro, por exemplo. A reforma do Terminal Centro é um investimento de R$ 964,4 mil.