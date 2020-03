Petrópolis terá 25 postos de saúde abertos neste sábado, o Dia D contra o Sarampo

Petrópolis - No próximo sábado, dia 07 de março, será realizada mais uma edição do Dia D contra o Sarampo. A Secretaria de Saúde vai abrir 25 postos para vacinação, que funcionarão das 8h às 16h. A campanha tem como público alvo bebês a partir dos seis meses de vida até adultos com 59 anos de idade. A campanha segue até o dia 13 de março.



Estão sendo ofertadas a tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola) para crianças a partir de seis meses até os 29 anos e a dupla viral (sarampo e rubéola) para adultos com idades entre 30 a 59 anos. Até a última segunda-feira foram aplicadas, este ano, 7.992 doses.



O sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus e pode ser fatal. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. A única maneira de evitar o sarampo é pela vacina.



A vacina já faz parte do calendário de rotina e a primeira dose é feita em crianças com 12 meses, com reforço aos 15 meses. Como estas duas doses, o indivíduo fica imunizado por toda a vida. Devido a nova ocorrência de casos de sarampo no país, todas as crianças devem receber a vacina já ao completarem seis meses de vida.



Para quem não tomou nenhuma dose, perdeu o cartão de vacinas ou não se lembra, deverá tomar duas doses da vacina (crianças com 12 meses até 29 anos) ou uma dose (no caso de pessoas a partir de 30 anos aos 59 anos de idade).



De acordo com a secretária de Saúde, Fabiola Heck, quem não tem o cartão de vacina também pode se imunizar. “Quem não tem o cartão poderá fazer na hora na unidade de vacinação. É importante que as pessoas participem da campanha”, disse. No ano passado, a cobertura vacinal do município ficou em 96% do público alvo, acima do que o Ministério da Saúde preconiza, que é 95%. Ao longo de 2019, foram aplicadas 17.304 doses. A expectativa é de que este ano o município também atinja a meta de imunização contra o sarampo.



Confira os postos de saúde que estarão abertos no sábado, Dia D



Centro de Saúde



UBS Morin



PSF Vila Felipe



PSF Alto da Serra



PSF São Sebastião



UBS Independência



UBS Quitandinha



PSF Bairro Castrioto



PFS Fazenda Inglesa



PSF Pedras Brancas



PSF Bataillard



UBS Mosela



UBS Retiro



PSF Vale do Carangola



Ambulatório Escola do Cascatinha



UBS Itamarati



Hospital Alcides Carneiro



PSF Bonfim



PSF Águas Lindas



UBS Araras



UBS Itaipava



UBS Pedro do Rio



PSF Secretário



PSF Brejal



PSF Posse