Caminhão perde o freio, capota e deixa motorista preso às ferragens na pista de descida da serra de Petrópolis

Petrópolis - Mais um grave acidente ocorreu em Petrópolis na manhã desta quinta-feira. Desta vez, um caminhão de médio porte que transportava uma carga de farinha e milho se chocou contra outro veículo e tombou na altura do KM 94 da pista de descida da serra. Os bombeiros foram acionados por volta das 7h por motoristas que passavam pela via. Ambulâncias da Concer, a concessionária que administra a rodovia, também foram para o local.

Segundo testemunhas, o veículo não estava em alta velocidade e, aparentemente, perdeu o controle devido a alguma possível falha mecânica. "Eu cheguei a ver o acidente de longe, a uns 200 metros na minha frente. Ele não estava correndo e acho que o motorista não conseguiu fazer a curva e acabou acertando outro caminhão e capotando. A gente parou no acostamento e alguns motoristas ligaram pra pedir socorro aos bombeiros e Concer", disse o comerciante Divaldo Monteiro. Um vídeo feito por outro motorista mostra detalhes do acidente. Segundo a testemunha, o veículo perdeu o freio e não conseguiu fazer a curva devido ao desequilíbrio da carga na carroceria.

Devido ao capotamento, a vítima permaneceu presa às ferragens e foi retirada consciente por soldados do Corpo de Bombeiros. Após atendimento, ainda no local, o homem foi encaminhado à urgência do Hospital Santa Teresa, em Petrópolis. O local permanece em meia-pista aguardando limpeza e retirada dos veículos envolvidos.