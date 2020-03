Futuros moradores do Vicenzo Rivetti vão conhecer casas a partir desta quinta

Petrópolis - Cada vez mais próximo da entrega das 776 unidades, os futuros moradores do conjunto habitacional do Vicenzo Rivetti terão uma etapa importante a partir desta quinta-feira: as vistorias das unidades. Além da chance de conhecer as casas onde vão viver, eles poderão verificar cada detalhe dos apartamentos e constatar se está tudo pronto para receber as chaves. O calendário de vistorias vai até a próxima terça-feira.



A inauguração do conjunto habitacional está prevista para o próximo dia 16 de março e os últimos ajustes estão sendo realizados nesta reta final. São intervenções nas áreas comuns dos três blocos, além do trabalho feito pela prefeitura em ruas laterais.



“Este é um momento importante, em que todos os beneficiários devem olhar com atenção para cada detalhe, cada parte do apartamento e dizer se está tudo certo ou se é necessário algum ajuste. Mas certamente será um momento também muito emocionante, porque muito deles vão ter a oportunidade de entrar pela primeira vez na casa que serão deles em poucos dias. É um sonho que está a poucos dias de ser realizado e que vai dar fim a uma espera de anos, de décadas, pela casa própria”, destaca o prefeito Bernardo Rossi.



O conjunto habitacional tem 776 unidades divididas em 18 blocos em três condomínios. As vistorias vão se dividir em dois horários. Nesta quinta, por exemplo, os beneficiários dos blocos 1, 2 e 5 do condomínio 3 poderão vistoriar os apartamentos pela manhã, de 7h30 às 12h. Já na parte da tarde, será a vez de quem vai morar nos blocos 3, 4 e 7 também no condomínio 3. O calendário vai até a próxima segunda-feira. Quem perder o dia correto da vistoria por algum motivo terá uma segunda oportunidade na terça, de 7h30 às 12h.



É importante ressaltar que essa vistoria deve ser feita de forma cuidadosa e técnica e, por isso, apenas o próprio beneficiário do apartamento deve comparecer para que ele possa verificar os apartamentos com calma e passar todas as informações necessárias para a equipe da empresa responsável pela obra, a AB Construtora, e da prefeitura, que estará no conjunto habitacional até o dia 10.



Os apartamentos possuem 49m² e contam com dois quartos, sala, cozinha/área de serviço e banheiro. Os condomínios ainda vão contar com áreas de lazer infantil e salão de festas.



O município trabalha na infraestrutura de entorno como o arruamento e construção da rede de esgoto, na implantação equipamentos comunitários – creche e UBS, e ainda com o trabalho na área social de capacitação profissional dos futuros moradores e orientação para gestão dos condomínios.