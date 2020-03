Gabinete da Cidadania vai realizar evento em homenagem ao Dia da Mulher

Petrópolis - O Gabinete da Cidadania irá participar do Circuito Imperial de Lazer na Rua do Imperador neste domingo, das 9h às 14h, com uma programação dedicada ao Dia da Mulher. Serão ofertados serviços como aulas de step e de ritmo, designer de sobrancelhas, consultoria de maquiagem, atendimento do Ônibus Lilás e atendimento de uma nutricionista. Também acontecerá o sorteio de brindes das empresas apoiadoras do evento.



O trecho entre a Praça Dom Pedro e o início da Rua Marechal Deodoro funciona aos domingos com atividades esportivas e de lazer. "O esporte é de suma importância para que os jovens possam desenvolver as partes motora, cognitiva, física e social”, ressalta o prefeito Bernardo Rossi. Entre os avanços da gestão no âmbito esportivo estão a criação de programas regulares e o incentivo ao esporte estudantil.



Além das atividades na Rua do Imperador, o novo percurso do Circuito Imperial de Lazer da Avenida Barão do Rio Branco vai funcionar das 7h às 12h. Também são opções de lazer o Parque Municipal, em Itaipava, e o Parque Natural, no Centro, para quem gosta de correr, andar de bicicleta ou de andar de skate.



"Entre os programas regulares criados estão o Agita Petrópolis e o Festival das Comunidades, que atendem a mais de 2,5 mil pessoas, além da ampliação do Circuito para a Rua do Imperador. Também estamos reformando quadras comunitárias. O esporte avançou em três anos mais do que nos últimos 20 anos", completou o prefeito Bernardo Rossi.