Polícia Rodoviária Federal prende homem por maus tratos a animais em Petrópolis

Petrópolis - Policiais que faziam patrulha na altura do KM 46 da rodovia BR-040, em Petrópolis, no domingo, prenderam um homem, de 35 anos, com 14 cães de diversas raças confinados em caixas de transporte para animais de pequeno porte. Em algumas, quatro deles dividiam o mesmo espaço.

O motorista foi abordado após empurrar a cancela de uma das cabines da praça de pedágio após não efetuar o pagamento. Ele tentou fugir jogando o veículo nos agentes. Em determinado momento da perseguição o motorista saiu da estrada e tentou se esconder numa rua sem saída, sendo obrigado a parar o veículo e se entregar.

Na fiscalização os agentes constataram, ainda, que o licenciamento do veículo estava em atraso. O carro foi removido ao pátio da PRF. Em depoimento, o homem relatou que levava os animais para serem vendidos numa feira em Itaipava. A ocorrência foi realizada na 106ª DP, em Itaipava. A Polícia Civil vai dar início à investigação esta semana.