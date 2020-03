Cursos e oficinas no contraturno são destaques na rede municipal de Educação

Petrópolis - Teatro, inglês, informática, ballet e canto-coral são apenas alguns dos cursos oferecidos gratuitamente para alunos da rede municipal de educação. No ano passado, mais de mil crianças e jovens participaram dos cursos e oficinas oferecidos pela Casa da Educação Visconde de Mauá e também no Centro de Ensino Darcy Ribeiro. Em 2020, a expectativa é de que mais de 1300 crianças e jovens participem das atividades no contraturno nos dois espaços.



“A rede municipal que já é referência no atendimento integral também oferece a opção de cursos e atividades no contraturno nesses dois espaços, totalmente preparados para atender as crianças e jovens. Os números de atendimento crescem a cada ano, mais um reforço para rede municipal de educação”, explica o prefeito Bernardo Rossi.



Na Casa da Educação foram feitas mais de mil matriculas para este ano. São 15 oficinas oferecidas para alunos a partir dos 4 anos de idade. “Desde 2017 a Casa vem ofertando aulas diferenciadas que auxiliam no desenvolvimento pedagógico dos estudantes. O espaço é um orgulho para a rede e os pais podem e devem aproveitar essa oportunidade”, afirma o prefeito Bernardo Rossi.



Os cursos oferecidos pela Casa da Educação são: Ballet - a partir de 4 anos (restam poucas vagas) Judô - a partir de 5 anos; Capoeira - a partir de 4 anos; Karatê - a partir de 6 anos; Reforço escolar em Matemática – a partir do 6º ano escolar; Reforço escolar através de jogos – a partir do 1º ano escolar; Teatro adolescente e teatro infantil – a partir do 2º ano escolar; - Conversa esperta (debate de temas adolescentes misturado com leitura, interpretação e escrita criativa) - a partir de 12 anos; Desenho – a partir de 8 anos; Inglês – a partir do 6º ano escolar; Informática – a partir do 5º ano escolar; Violão, Violino e flauta – a partir de 8 anos; Canto coral – a partir de 8 anos e Percussão – a partir de 12 anos.



Já no Centro de Ensino Darcy Ribeiro, só neste ano, serão 300 alunos e as matriculas ainda estão abertas. O local atende alunos da rede municipal matriculados do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. O Centro de Ensino oferece: Acompanhamento Pedagógico, Artesanato, Ballet, Capoeira, Cozinha Experimental, Desenho Técnico, Graffiti, Jazz, Judô, Informática, Inglês, Street Jazz, Teatro, Violão e Violino.



Para a matricula é necessário apresentar os documentos: cópias do comprovante de residência, certidão de nascimento ou carteira do aluno, declaração de escolaridade e 2 fotos 3x4. A matrícula será efetuada pelo responsável. O Centro de Ensino fica na Estrada Machado Fagundes, nº 326 - Cascatinha - Antigo prédio da Faculdade de Medicina. O telefone é o (24) 2246-2392 e o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.



“A rede municipal de Educação deu um salto na oferta de cursos desde 2017. As atividades no contraturno são reconhecidamente um reforço no aprendizado. Agradeço a cooperação das equipes que atuam nesses dois espaços que são referência na rede municipal de Educação”, afirma a secretária de Educação, Márcia Palma.