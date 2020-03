Calendário do Defesa Civil nas Escolas começa na Escola Municipal Paulo Freire

Petrópolis - Educação ambiental e bem-estar animal foram os temas dos trabalhos desenvolvidos pelos estudantes da Escola Municipal Paulo Freire para o Defesa Civil nas Escolas. Na última quinta-feira, abrindo o calendário de atividades do programa, uma turma de nove alunos da instituição apresentou o jogo Trilha Pet Freire, que ensina de forma lúdica a compaixão e o carinho pelos animais. As crianças também desenvolveram um vídeo explicando como funciona esse passatempo, que foi criado pelos jovens com o apoio e orientação dos professores.



Outra atividade desenvolvida pela unidade foi uma festa de carnaval que teve como tema a preservação do meio ambiente. Pelo terceiro ano consecutivo, a E.M. Paulo Freire foi a primeira unidade escolar a entregar os trabalhos do Defesa Civil nas Escolas. A escola atende 146 alunos, grande parte com deficiência, matriculados até o 5º ano do ensino fundamental.



"São questões do dia a dia e toda a escola se empenha em participar. Buscamos envolver todos os nossos alunos, já que eles adoram estar envolvidos em atividades diferentes", conta a diretora Ana Lúcia Rocha. "Assim que o ano letivo começa, já sabemos quais os temas que vamos trabalhar. Organização é tudo. Estamos muito felizes e sabemos a importância desse programa para a nossa cidade", completa Ana Lúcia.



A E.M. Paulo Freire será uma das escolas premiadas em março pela participação efetiva no Defesa Civil nas Escolas. Ao todo, 49 instituições produziram quatro ou mais atividades em cada semestre do ano passado e são consideradas escolas ouro. Outras 17 fizeram três trabalhos e são prata e 19 são bronze, já que desenvolveram duas tarefas sobre as ameaças de cada estação.



"Estamos organizando um grande evento de premiação para o fim deste mês. Também iremos homenagear a escola que entregou suas atividades primeiramente e, ainda, aquela que mais produziu para o programa", explicou o secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, coronel Paulo Renato.



No ano passado, por exemplo, o Defesa Civil nas Escolas envolveu 212 instituições de ensino, sendo 180 da rede municipal, 30 particulares e outras duas estaduais, em 1.239 atividades. Pioneiro no país e referência no Estado na prevenção de desastres, o programa está alinhado à estratégia internacional de redução do risco de desastres das Organizações das Nações Unidas (ONU).



"O Defesa Civil nas Escolas foi apresentado para municípios paulistas e mineiros, além de outras cidades do nosso Estado. Também conquistamos o reconhecimento da ONU e do Tribunal de Contas do Estado por desenvolver a percepção de riscos e a prevenção de desastres em sala de aula", disse o prefeito Bernardo Rossi. Outra novidade é que o município foi selecionado para sediar o encontro da ONU sobre escolas seguras e cidades resilientes no Brasil. As Nações Unidas ainda irão anunciar a data do evento, que acontecerá neste ano.



"O reconhecimento é uma comprovação de que estamos no caminho certo. No entanto, o mais importante é que estamos criando um futuro resiliente para os petropolitanos", completa o secretário de Defesa Civil.