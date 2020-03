Petrópolis - Em continuidade às comemorações do Dia Internacional da Mulher, o Centro de Saúde preparou algumas ações especiais ao público feminino. Até a próxima sexta-feira, das 9h às 17h, a unidade estará oferecendo atividades como shiatsu, sessão de maquiagem, prevenção e cuidados necessários contra a sífilis e o HPV, importância das vacinas para mamães e bebês, cuidados para mulheres com hipertensão e diabetes, alimentação saudável e importância do exame preventivo em consultas ginecológicas, entre outras.



As atividades, que tiveram início nesta segunda-feira, foram cuidadosamente elaboradas e possuem acompanhamento de profissionais da área de saúde, como médicos e enfermeiros. De acordo com a secretária de Saúde, Fabíola Heck, as ações são educativas e têm por objetivo a conscientização feminina. “Estamos promovendo ações que valorizem as mulheres e façam com que elas percebam a importância dos cuidados com sua saúde física e emocional”, disse.



Nesta segunda-feira, cerca de 30 mulheres puderam assistir às palestras dedicadas a elas sobre a importância das vacinas, exames de preventivo, importância da qualidade auditiva e dicas do dia a dia sobre fonoaudiologia. Ainda esta semana as mulheres poderão contar com mais palestras a respeito de postura corporal, terapias alternativas, fisioterapia e incontinência urinária. O Centro de Saúde Professor Manoel José Ferreira fica na Rua Santos Dumont, nº 100, no Centro de Petrópolis.