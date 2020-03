Petrópolis - Em mais uma ação contra o sarampo, a cidade vai receber, nesta terça-feira e quarta-feiras, dias 10 e 11, um ônibus especialmente preparado para imunização da população. O posto especial, pertencente ao Hemorio, vai atender, em ambos os dias, na Praça Dom Pedro das 9h até 15h. A campanha, que tem como público alvo os bebês a partir dos seis meses de vida até adultos com 59 anos de idade, segue até o dia 13 de março nos demais postos de saúde do município. Até o último sábado, na realização de mais um Dia D contra o Sarampo, foram aplicadas, este ano, 11.568 doses da vacina.



O sarampo é causado por um vírus altamente contagioso e cerca de 90% das pessoas sem imunidade que compartilham espaços com pessoas contaminadas acabam contraindo a doença. O sarampo é transmitido através do contato com gotículas do nariz, da boca ou da garganta da pessoa infectada, quando ela tosse, espirra e respira. Os sintomas se manifestam entre 10 e 14 dias após a exposição ao vírus e incluem coriza, tosse, infecção nos olhos e febre alta. Três a cinco dias após o início dos sintomas, uma erupção cutânea aparece. Geralmente, começa como manchas vermelhas planas que aparecem no rosto e se espalham para o pescoço, tronco, braços, pernas e pés.



A vacina já faz parte do calendário de rotina e a primeira dose é feita em crianças com 12 meses, com reforço aos 15 meses. Como estas duas doses, o indivíduo fica imunizado por toda a vida. Devido à nova ocorrência de casos de sarampo no país, todas as crianças devem receber a vacina já ao completarem seis meses de vida.



Para quem não tomou nenhuma dose, perdeu o cartão de vacinas ou não se lembra, duas doses da vacina serão necessárias (12 meses até os 29 anos) ou uma dose (no caso de pessoas a partir de 30 anos aos 59 anos de idade). Segundo a secretária de Saúde, Fabíola Heck, quem não tem o cartão de vacina também pode se imunizar. “Quem não tem o cartão poderá fazer na hora na unidade de vacinação. É importante que as pessoas participem da campanha”, disse.



No ano passado, a cobertura vacinal do município ficou em 96% do público alvo, acima do que o Ministério da Saúde preconiza, que é 95%. Ao longo de 2019, foram aplicadas 17.304 doses. A expectativa é de que este ano o município também atinja a meta de imunização contra o sarampo.