Petrópolis - A ação ocorreu no início da semana, num posto de combustíveis na altura do KM 73 da rodovia BR-040, em Petrópolis. Policiais Militares do 26º BPM receberam uma denúncia de que um homem, aparentando 40 anos, estaria no estacionamento do posto agindo como observador do movimento de caminhoneiros para uma quadrilha especializada em roubo de cargas, e se dirigiram ao local.

Ao ser abordado pelos policiais o homem negou a acusação e disse estar no local por trabalhar como "chapa", conhecidos como ajudantes de caminhoneiros no carregamento dos veículos. Ao serem questionados sobre o suspeito, os caminhoneiros alegaram não o conhecer. Segundo a polícia, ele não usava roupas que condiziam com o tipo de trabalho que afirmou prestar. Com ele foram encontrados um telefone celular, um cartão bancário e um bilhete de passagem Caxias X Petrópolis.

Levado para a 105ª DP, o homem seria ouvido pelo delegado e, possivelmente, seu telefone celular seria encaminhado para peritos da Polícia Civil, para análise. Ao verificarem sua ficha, policiais descobriram que havia um mandado de prisão expedido por violência doméstica. O suspeito assumiu o crime. Ele ficou preso e transferido para o sistema prisional do Rio de Janeiro.