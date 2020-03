Petrópolis - A Polícia Militar deu nova baixa no tráfico de entorpecentes no município. Drogas foram apreendidas no Vale do Carangola, Serra Velha da Estrela e Cascatinha. Uma réplica de pistola .765, munições e pequenas quantias em dinheiro também foram recolhidas. Quatro pessoas foram presas.



Em uma das ações, na Serra Velha da Estrela, o prejuízo total ao tráfico foi de quase R$ 10 mil. Nesta, um homem de 21 anos foi preso na manhã de domingo, por volta das 9h, após os policiais interceptarem um ônibus que subia a serra fazendo a linha Piabetá X Petrópolis. O suspeito foi revistado e, com ele, foram encontradas 10 cargas de crack, totalizando 788 pedras, 161 cápsulas de cocaína e 10 trouxinhas de maconha.



No Cascatinha, quatro pedras de cocaína pura, assim como quatro tabletes de maconha, uma réplica de pistola e seis munições calibre .765, assim como R$ 50.00, foram apreendidos. Nesta ação, dois homens foram presos. Eles foram detidos por volta das 19h, na Praça de Cascatinha, em um carro que estava estacionado no local.



Em outra ação um homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas, no Vale do Carangola. O suspeito estava com 105 pinos de cocaína e R$ 346 em dinheiro. Levado à Delegacia, foi constatado que o acusado já esteve preso por tráfico de drogas e associação ao tráfico.