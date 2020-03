Petrópolis - A secretária de Saúde, Fabíola Heck, visitou na tarde desta terça-feira as obras da Unidade Básica de Saúde que está sendo construída ao lado do Condomínio Vicenzo Rivetti, no bairro Carangola. A UBS vai ser responsável pelo atendimento das mais de 700 famílias, moradoras do local, e de pacientes que vivem nos arredores. De acordo com os engenheiros presentes na visita, a unidade tem a previsão de entrega para o mês de outubro deste ano.



As obras tiveram início em dezembro de 2019 e, mesmo sofrendo alguns atrasos devido às fortes chuvas do início do ano, estão bastante adiantadas. A secretária fez questão de frisar a importância da UBS para o bairro.



“Muitas pessoas que já moram aqui precisam se deslocar para outras unidades. Com esse posto de saúde aqui esse problema não vai mais acontecer. Teremos uma equipe especializada pronta para atendimento no dia a dia destas famílias”, disse. A UBS vai contar com um médico de família, uma enfermeira, um dentista, um técnico de enfermagem e uma auxiliar de saúde bucal, entre outros funcionários administrativos.



O conjunto habitacional do Vicenzo Rivetti foi construído exclusivamente para pessoas que ficaram desabrigadas no município e que se enquadram na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, com renda familiar de até R$ 1,8 mil por mês. São 18 blocos construídos em três condomínios. Dois deles com 300 unidades e o último, com 176. Os apartamentos possuem 49 m² e contam com dois quartos, sala, cozinha/área de serviço e banheiro. Os condomínios ainda vão contar com áreas de lazer infantil e salão de festas. Das 776 moradias, 3% serão destinadas para famílias que possuem pessoas com deficiência.