Petrópolis - Mais uma formação será realizada pela Secretaria de Educação nesse mês. Dessa vez, o curso é direcionado para educadores que atuam com as crianças autistas. Os encontros serão realizados na Casa da Educação Visconde de Mauá sempre das 9h às 12h.



“O objetivo é o de proporcionar momentos de estudos sobre o transtorno, bem como a ampliação dos conhecimentos para a elaboração de estratégias que auxiliem no trabalho com o aluno no ambiente escolar”, explica a secretária de Educação, Márcia Palma.



O curso será dividido em quatro módulos com duração de 3 horas cada, totalizando 12 horas.



Módulo 1: Conhecendo o autismo - 27 de março

Módulo 2: Comunicação e interação social - 06 de maio

Módulo 3: cada autista é um!

Módulo 4: Ações programadas e os avanços no desenvolvimento - 03 de julho



Os CEIs deverão inscrever os educadores que atuam com os alunos por e-mail através do endereço: seeducesp@gmail.com até o dia 20 de março. As vagas são limitadas.