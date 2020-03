Petrópolis - Três pessoas de uma mesma família, dois homens e uma mulher, deram entrada no Hospital Santa Teresa, no Centro da cidade, na manhã desta terça-feira com sintomas de contaminação pelo coronavírus. Eles estiveram em uma viagem ao Egito e retornaram à cidade no último dia 06 de março com reclamações como tosse, febre alta e grande dificuldade respiratória. Um deles, um homem, foi prontamente atendido e liberado por não apresentar sintomas compatíveis com a doença.

Segundo informações o casal permanece internado em isolamento na unidade hospitalar. Eles estão em observação e monitoramento do quadro de saúde pela equipe médica do HST. Ainda nesta terça-feira foram coletados exames das vias aéreas de ambos e enviados a laboratórios do Estado do Rio de Janeiro. O hospital aguarda o resultado. A cidade ainda possui outro caso suspeito de contaminação por coronavírus sendo investigado relativo a um paciente que foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento do Centro da cidade na última semana.