Polícia Civil de Petrópolis prende homem acusado de extorquir parceiros com imagens íntimas

Petrópolis - A ação ocorreu nesta terça-feira e foi realizada por policiais civis da 106ª DP, de Itaipava, na cidade de Paraíba do Sul. Segundo informações, o homem já vinha praticando o crime há meses sem ser descoberto ou denunciado. Uma das vítimas chegou a pagar a quantia de R$ 2 mil para não ter sua intimidade revelada. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Petrópolis. Ele ameaçava as vítimas e pedia dinheiro para não divulgar as imagens.

Os policiais o encontraram enquanto ele estava trabalhando. O suspeito não teve tempo de tentar escapar. Durante o trabalho de investigações, policiais da delegacia de Itaipava apuraram que o homem fez várias vítimas. Indiciado pelo crime de extorsão, ele seria transferido para o sistema prisional do Rio de Janeiro, onde irá aguardar decisão da justiça.