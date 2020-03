Petrópolis - Um homem de 56 anos recebeu voz de prisão no bairro Fazenda Inglesa, nesta quarta-feira, acusado de haver estuprado a própria neta. O crime teria ocorrido no ano de 2014, quando a menina tinha apenas 11 anos de idade. A violência foi descoberta após a menina ter contato à uma tia que não suportava mais as lembranças dos abusos cometidos pelo próprio avô.

Segundo a tia, a menina tinha medo de desabafar, pois achava que o assunto deixaria a mãe profundamente magoada. Durante as investigações, os policiais descobriram que o homem abusava da neta com frequência num quarto de ferramentas separado da casa principal onde a esposa, avó da menina, morava. Outras vezes o local escolhido foi a casa de caseiro onde ele residia devido ao trabalho.

No último mês ele foi julgado e condenado a 20 anos e oito meses de prisão em regime fechado pelo crime de abuso sexual e estupro da menina. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça no último dia 03 de março.