Prefeito Bernardo Rossi visita obras do novo Centro Municipal de Ortopedia

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi visitou, na manhã desta quarta-feira, as obras do novo Centro Municipal de Ortopedia de Petrópolis. A unidade vai atender à grande demanda ortopédica da cidade numa casa ao lado do Hospital Municipal Nélson de Sá Earp. O novo espaço terá capacidade para realizar até 2.500 consultas por mês.



As obras de estruturação do prédio estão em andamento e a expectativa é de que o centro comece a funcionar ainda no primeiro trimestre deste ano. Em aproximadamente um mês, as obras de adaptação do prédio já avançaram 30%. O Centro Municipal de Ortopedia contará com recepção e sala de espera, três consultórios, salas de exames, sala de procedimentos e banheiros. A nova unidade de atendimento possuiu duas rampas de acesso para cadeirantes e demais pessoas com dificuldade de mobilidade.



“Não vejo a hora de poder inaugurar mais um ponto de fundamental importância para a saúde dos petropolitanos. As obras estão bem adiantadas e eu tenho certeza que todos irão aprovar. Estamos vencendo a crise de maneira ímpar, principalmente no que diz respeito à saúde. Nossa gestão está fazendo história no tratamento dos pacientes”, disse o prefeito Bernardo Rossi, que estava acompanhado pelo vice-prefeito Baninho.



As obras, já em fase de conclusão, mostraram que detalhes como iluminação e acessibilidade receberam atenção especial. “Tudo isso vai fazer a diferença no atendimento das pessoas. Cada detalhe é importante nesse momento. Estamos fazendo de tudo para que a cidade receba a atenção que merece na saúde”, afirmou a secretária Fabíola Heck.



O CMO será a primeira unidade da rede pública de saúde a realizar a terapia com ácido hialurônico para tratamento da artrose. O uso do produto evita, em muitos casos, a cirurgia, trazendo mais segurança para o paciente. Dois profissionais especializados neste tipo de terapia atuarão no novo espaço. Também será ofertado atendimento em especialidades dentro da ortopedia (ombro, joelho, quadril, coluna e ortopedia pediátrica). Outro diferencial do Centro Municipal de Ortopedia é que a unidade contará com um aparelho de exame de densitometria óssea e um ultrassom, que será usado para auxiliar o tratamento dos casos de artrose. A inauguração do novo CMO está prevista para o mês de abril.