Ação do Ônibus Lilás atende moradores do Brejal nesta semana

Petrópolis - Garantir e preservar a saúde dos moradores. Esta foi a intenção de mais uma visita do Ônibus Lilás à localidade do Brejal, no distrito da Posse. O evento fez parte das comemorações da semana da mulher em Petrópolis e contou com uma equipe de oito pessoas. Na ação, agentes da área técnica de Saúde da Mulher realizaram, em conjunto com a área técnica do IST/AIDS e o Gabinete da Cidadania, testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites B e C. Orientações sobre violência doméstica e Infecções Sexualmente Transmissíveis também fizeram parte do trabalho.



“Esse trabalho de proteção e cuidado com a mulher é essencial. Temos um olhar diferenciado para as questões públicas que envolvem a realidade feminina. A utilização do Ônibus Lilás é mais uma ferramenta em favor de todas as mulheres petropolitanas”, aponta o prefeito Bernardo Rossi.



De acordo com a secretária de Saúde, Fabíola Heck, a atividade leva conhecimento aos locais mais necessitados. “Ações como essa são capazes de transformar a vida de mulheres de todas as idades. Através de informação adequada estamos contribuindo com o dia a dia delas em seus bairros e comunidades”, disse.



Na ação desta terça-feira, 152 testes de saúde foram realizados, 38 pessoas atendidas pelas agentes e nenhum teste reagiu positivamente. A atividade do Ônibus Lilás vai permanecer durante todo o mês de março na cidade. No próximo dia 17 a equipe vai atender no Boa Esperança. Dia 24 os agentes estarão em Secretário. O trabalho será encerrado dia 31 de março no Vale das Videiras. O atendimento tem início às 9h e encerramento às 16h.