Maconha, crack e cocaína são apreendidas em mais uma operação da polícia em Petrópolis

Petrópolis - Quase 380 cápsulas de cocaína, 61 trouxinhas de maconha e 76 pedras de crack foram recolhidas em novas incursões das Polícias Civil e Militar, na última terça-feira. As ações aconteceram no Quitandinha e, mais uma vez, na subida da Serra Velha da Estrela. Um homem de 19 anos foi preso e um adolescente de 15 anos apreendido. A maior quantidade de drogas foi encontrada em um ônibus que fazia a linha Campos Elísios X Petrópolis e estava em poder do adolescente. Além de 341 cápsulas de cocaína de diferentes tamanhos, foram apreendidos 48 trouxinhas de maconha, assim como as 76 pedras de crack.



O ônibus foi interceptado pelos policiais da cabine do Alto da Serra pouco antes das 12h. Os policiais desconfiaram do suspeito que segurava uma sacola entre as pernas. Ao ser detido, o garoto contou que pretendia vender o entorpecente no Bairro Floresta, onde reside. Levado para a delegacia do Retiro, ele foi autuado em flagrante por fato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Já na localidade conhecida como Casinhas, na Rua Ceará, no Quitandinha, policiais militares do Grupamento de Ações Táticas apreenderam 38 cápsulas de cocaína e 13 trouxinhas de maconha.



O material estava em poder do homem de 19 anos que já era conhecido dos policiais por conta de outras prisões pelo mesmo tipo de crime. Ele havia sido preso com entorpecentes em janeiro do ano passado, sendo liberado menos de 20 dias depois. A ação da polícia teve início por volta das 15h. Havia denúncias informando o funcionamento do tráfico de drogas no local, onde os policiais conseguiram observar a movimentação do suspeito e viram o momento em que ele entrou e em uma mata e saiu instantes depois, entregando uma cápsula da droga a uma outra pessoa, que conseguiu fugir. O suspeito foi abordado e conduzido para a delegacia do Retiro, junto com a droga localizada pelos policiais na mata.