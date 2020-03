Feriado prolongado de aniversário da cidade tem atividades para todos os gostos

Petrópolis - Os petropolitanos terão um feriado prolongado para comemorar o aniversário da Cidade Imperial, nesta segunda-feira, dia 16. E não só na data, mas também durante todo o fim de semana o que não vão faltar são atividades para todos os gostos. Além das solenidades oficiais em homenagem aos 177 anos de Petrópolis, tem feiras de cerveja artesanal e de produtos locais, festival de verão inspirado na cultura alemã e shows, entre outras atrações. Todos com entrada gratuita.



Na segunda-feira, as solenidades começam com uma missa celebrada pelo Bispo Diocesano de Petrópolis, Dom Gregório Paixão, às 9h30, na Catedral São Pedro de Alcântara. Em seguida, às 10h30, acontece uma homenagem a Júlio Frederico Koeler, na Praça Princesa Isabel, seguida de uma homenagem ao Imperador D. Pedro II, na Praça D. Pedro, às 11h, e, logo após, o parabéns para a cidade, às 11h30.



Petrópolis Sommer Festival



Já nesta sexta-feira será aberto o Petrópolis Sommer Festival, com uma temática totalmente germânica que vai desde a sua decoração e ambientação, passando por diversas atividades culturais, como dança folclórica, desfiles temáticos, jogos típicos, concursos, até gastronomia, cervejas locais, chope a metro, entre outras atrações que resgatam as tradições dos colonizadores. O evento acontece até o dia 16 de março, na Rua Alfredo Pachá, no Centro, com entrada gratuita.



Praça Visconde de Mauá com Deguste, feira EcoSol e shows



Também na sexta abre a edição “Viva Petrópolis", da Deguste, em comemoração ao aniversário da cidade. O evento, que acontece também no sábado, conta com cervejas artesanais, gastronomia, música e recreação infantil, na Praça Visconde de Mauá (Praça da Águia).



No mesmo espaço, só que no domingo e na segunda, acontece a feira EcoSol, com diversos produtos locais. Além disso, a prefeitura promove na praça uma série de atividades: no domingo tem oficina de percussão e ritmos nordestinos, às 14h, oficina de dança com forró e passinho, às 15h, Forrozeando, às 16h e tributo a George Benson, às 19h. Já no domingo tem Coral Pró Tempore, às 11h, Forró dá Choro (roda de forró com chorinho), às 14h, Bloco Fole & Folia, às 16h, Grupo de Passinho da Serra, às 17h20 e encerramento também com o Fole & Folia, às 18h.



Bandas Marciais



Tradicionais em Petrópolis, as bandas marciais também fazem parte da programação. No domingo, tem apresentação da Banda Musical Euterpe, às 10h, no Alto da Serra. Na segunda, no mesmo horário tem apresentação da Banda Marcial Frei Aniceto, nas escadarias dos Correios, Banda Marcial Imperial Petropolitana na Praça da Liberdade, Banda Wolney Aguiar na Praça D. Pedro e Banda Musical 1º de Setembro na Praça Paulo Carneiro.



Comunidade Católica Jesus Menino celebra 30 anos



Também no fim de semana de aniversário da cidade, no domingo, o Parque Municipal, em Itaipava, recebe um grande evento, das 9h às 18h, que vai reunir cantores da música católica para celebrar os 30 anos da Comunidade Católica Jesus Menino. Na programação estão cantores renomados da Igreja Católica, como Thiago Brado, Ghislaine Cantine, Italo Villar, banda Anjos de Resgate, Totô da banda Expresso HG, entre outros. Marcos León e Guto Brinholi, também produtor do documentário Human Life, serão atrações internacionais no evento. Além desses artistas, várias bandas e cantores da Diocese de Petrópolis e de outros estados do país estarão presentes.