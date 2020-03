Hospital Alcides Carneiro realiza mutirão especial no terceiro turno dedicado ao mês da mulher

Petrópolis - Em um trabalho inédito na cidade, o Hospital Alcides Carneiro, referência na saúde de Petrópolis, vai abrir a marcação de consultas especiais voltadas ao público feminino. A atividade faz parte das comemorações ao mês da mulher. Serão, ao todo, 315 vagas para consultas no ambulatório, sendo 285 distribuídas para cardiologia, ortopedia, cirurgia geral, cirurgia plástica, nutrição, clínica médica e coleta de preventivo realizado por enfermeiros. Logo após, mais 30 vagas serão disponibilizadas para dermatologia clínica.



“Durante o mês de março estamos com várias ações voltadas para as mulheres. Essa mobilização vem de encontro ao olhar diferenciado que o meu governo tem com o público feminino. Vale ressaltar que acabamos de inaugurar o novo centro obstétrico do HAC com atendimento humanizado, vamos entregar a nova maternidade, entre diversas melhorias”, ressalta o prefeito Bernardo Rossi.



O trabalho conta com o apoio da Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social e APPO. O mutirão terá início no próximo dia 19 de março às 17h, e vai contar com ações diferenciadas, como reiki, shiatsu e corte de cabelo. De acordo com a diretora administrativa do hospital, Adriana Vogel, uma excelente oportunidade para as mulheres que precisam de uma consulta nestas especialidades. “É importante, também, ressaltar o acesso que esse mutirão noturno proporciona às pessoas que trabalham em horário comercial e não podem comparecer aos nossos mutirões aos sábados. Além de ser um evento direcionado ao cuidado com a saúde da mulher petropolitana”, disse.



Em 2020 o hospital já tem um quadro pré-programado relativo aos mutirões. Em março foram iniciadas as cirurgias urológicas. No próximo mês, em abril, será a vez das cirurgias de vesícula. Maio será a vez das cirurgias de hérnia e, junho, cirurgias de tireoide. Outras novidades são relativas a projetos na infraestrutura hospitalar e atendimento aos pacientes.