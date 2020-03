Prefeitura adia todos os eventos públicos como medida de prevenção contra o Coronavírus em Petrópolis

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi anunciou, durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira, as medidas que serão tomadas pela prefeitura como forma de prevenção por causa do risco de contaminação pelo coronavírus. O município está se antecipando e adiando os eventos que contariam com grande público por, pelo menos, 30 dias. O prefeito também anunciou o adiantamento de 15 dias das férias escolares e o pagamento de 25% do 13º salário dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do Município de Petrópolis (Inpas). Além disso, na UPA Centro, será mantido um ponto de apoio para atendimento 24 horas das pessoas com suspeita da doença. Na cidade, há seis casos suspeitos, aguardando a confirmação dos exames. Ainda será criado um grupo de notáveis com a participação de profissionais da área de saúde e infectologistas da rede pública e privada.



O prefeito montou um gabinete de crise pela manhã com todo o secretariado e com o presidente da Câmara, vereador Hingo Hammes, discutindo as ações emergenciais a serem adotadas. Os eventos relacionados ao aniversário da cidade estão suspensos, dentre eles as solenidades oficiais – exceto a missa celebrada pelo Bispo Diocesano de Petrópolis, Dom Gregório Paixão, às 9h30, na Catedral São Pedro de Alcântara - a Deguste, o Petrópolis Sommer Festival, além do evento em comemoração aos 30 anos da Comunidade Católica Jesus Menino, no Parque Municipal, em Itaipava. Projetos financiados pelo Fundo Municipal de Cultura também foram adiados.



“As medidas são duras, mas são antecipadas, de prevenção. É importante que a população evite a aglomeração. Vamos continuar seguindo as orientações do Ministério da Saúde e do governo do Estado”, disse o prefeito. Ainda na manhã desta sexta-feira, o prefeito Bernardo Rossi esteve reunido com profissionais de saúde de unidades públicas e privadas. Na oportunidade, foi apresentado o Plano de Contingência da Secretaria de Saúde.



O prefeito Bernardo Rossi anunciou, ainda, que além de antecipar os 25% do 13º salário dos aposentados e pensionistas do Inpas, fará a distribuição de kits de higiene pessoal para o grupo. “Estamos tentando facilitar a vida destas pessoas para que elas evitem sair de casa, já que esse é o público mais vulnerável ao coronavírus”, completou o prefeito.



Apesar de não possuir nenhum caso confirmado, seguindo a orientação da Secretaria de Estado de Saúde, o município já está se preparando para atender casos de todos os níveis. Quem apresentar problemas respiratórios e demais sintomas da doença, deve ir para o ponto de apoio da UPA Centro. O espaço vai funcionar 24 horas e os atendimentos serão realizados pelas equipes do SAMU, para que não ocorra desfalque de profissionais nos hospitais. O telefone do SAMU é o 192 e a população pode ligar para esclarecer dúvidas e obter mais informações. Saúde também está preparando o segundo andar do DIP com leitos específicos, caso seja necessária a internação de pacientes. Vale salientar que, em 80% dos casos, as pessoas podem ficar em quarentena domiciliar.



A Secretaria de Saúde também já capacitou servidores para dar suporte nos atendimentos. Além disso, na última semana, realizou reuniões com as diretorias dos hospitais particulares e repassou as normas e orientações para atendimento dos pacientes que procurarem auxílio nos equipamentos particulares. Os idosos podem procurar atendimento nas unidades de saúde mais próximas de suas casas para orientações caso seja necessário.



As férias escolares da rede municipal serão antecipadas para a próxima terça-feira e valem por 15 dias. O mesmo vale para as unidades particulares de ensino. A Educação suspendeu ainda os cursos e reuniões com servidores da rede. A contação de história que acontece no Museu Casa do Colono foi temporariamente suspensa. O Centro de Cultura Raul de Leoni está fechado para exposições, ensaios e visitas. Já a Biblioteca Municipal está funcionando para empréstimo de livros.



A Secretaria de Assistência Social está suspendendo as reuniões de CadÚnico e dos Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). O Restaurante Popular, por ter uma grande concentração de público idoso, passará a entregar as refeições em material descartável para evitar a aglomeração nos espaços. No caso do Programa Criança Feliz será providenciado o álcool em gel para as famílias e máscara para que as visitadoras usem nas visitas. A Assistência ainda vai suspender as ações sociais e as visitas domiciliares por um mês. Havendo necessidade o acompanhamento deverá acontecer por telefone. Sendo assim, ainda haverá o acompanhamento das famílias, minimizando os riscos.



A CPTrans vai solicitar às empresas de ônibus que reforcem a limpeza dos veículos três vezes ao dia, além da distribuição de álcool gel nos terminais rodoviários de Cascatinha, Corrêas e Itaipava. As vistorias dos táxis também serão adiadas. A Defesa Civil vai realizar ajuda humanitária, no atendimento no ponto de apoio na UPA Centro. O Whatsapp da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias será usado para enviar mensagens de prevenção ao coronavírus. Caso seja necessário, também será feito a distribuição de material orientativo nos bairros. Quem quiser se cadastrar basta mandar mensagem para o número 98863-5497. As aulas do Agita Petrópolis e da Academia da Saúde estão suspensas temporariamente. O Circuito Imperial de Lazer está mantido por acontecer ao ar livre.





Vicenzo Rivetti





As 776 famílias que receberão as casas do conjunto habitacional do Vicenzo Rivetti vão assinar os contratos na próxima segunda-feira. Por causa das medidas determinadas pela prefeitura com o intuito de evitar aglomerações (em função da pandemia da Covid-19, a infecção pelo novo coronavírus), a prefeitura organizou uma programação para que cada beneficiário compareça para realizar o procedimento.



Assinatura de contratos – conjunto habitacional do Vicenzo Rivetti





10h – Todos os moradores do Térreo



11h – Todos os moradores do Subsolo



12h – Todos os moradores do 1° andar



13h – Intervalo



14h – Todos os moradores do 2° andar



15h – Todos os moradores do 3° andar



16h – Todos os moradores do 4° andar





Sinais clínicos e epidemiológicos:





Segundo protocolo do Ministério da Saúde são pacientes suspeitos de coronavírus pessoas que apresentem sintomas como febre, tosse, falta de ar e dor no corpo e que tenham viajado para países onde foram confirmados casos da doença.





Prevenção ao coronavírus:





Lavar as mãos com água e sabão com frequência e evitar levar as mãos aos olhos, nariz e boca



Quando não for possível lavar as mãos, usar o álcool gel 70º para a higienização



Não compartilhar objetos pessoais como toalha, copos, talheres, pratos e garrafas



Ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz

Usar lenço descartável



Evitar locais aglomerados e sem ventilação



Evitar contato próximo com pessoas com sintomas da doença