Frentista age por instinto, dá o bote e toma revólver das mãos de assaltantes em Petrópolis

Petrópolis - A tentativa de mais um roubo a postos de combustíveis ocorreu na noite desta sexta-feira, num estabelecimento localizado na Rua Dr. Paulo Hervê, no Capela, bairro Bingen. Por volta das 21h, dois bandidos chegaram ao local numa motocicleta e anunciaram o assalto. De acordo com informações da Polícia Militar, os suspeitos não chegaram a empunhar a arma. Ao anunciar o roubo, eles teriam apenas mostrado o revólver.

Agindo por impulso, um dos frentistas conseguiu pegar a arma, surpreendendo os bandidos. Logo após, ele correu para um pequeno quarto nos fundos buscando proteção. Imagens coletadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento já foram entregues à Polícia Civil. Relatos das vítimas dão conta que apenas o motorista da moto usava capacete e o carona, apenas uma touca para esconder o rosto.

Desarmados, eles apenas gritaram com os funcionários do posto na tentativa de intimidá-los. Percebendo que a tentativa de roubo não teria dado certo, os dois ligaram a moto e fugiram do local em alta velocidade. A Polícia Militar foi acionada pelo gerente do posto para realizar a ocorrência e recolher a arma. O revólver utilizado foi um calibre .32 com a numeração raspada. Em três meses, esta foi a 5ª investida contra postos de combustíveis na cidade.