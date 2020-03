Reunião define estratégias da prefeitura no combate agressivo ao Coronavírus na cidade

Petrópolis - Na manhã desta sexta-feira, o prefeito Bernardo Rossi esteve reunido com médicos, enfermeiros e agentes de saúde responsáveis pelas principais unidades da cidade. O objetivo foi alinhar as ações no momento em que a cidade espera receber pacientes suspeitos de contaminação com o coronavírus. O prefeito afirmou que a situação é séria e que deve receber toda a atenção por parte da população e do poder público neste momento. “Estamos bem adiantados em nossas ações e otimistas em relação ao plano de contingência já montado pelo nosso município”, disse.



Na próxima quarta-feira, dia 18, será aberto um ponto de apoio no estacionamento do Centro de Especialidades Maria Célia Machado, que fica ao lado da UPA Centro. O local funcionará durante 24 horas com equipe especializada contendo um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e um socorrista com ambulância. O protocolo do Ministério da Saúde aponta que são considerados casos suspeitos de coronavírus os pacientes que apresentem febre, tosse, dores no corpo, dificuldade de respiração, secreção nasal e histórico de viagem aos países onde já foram registrados casos de transmissão da doença entre pessoas.



Segundo a secretária de Saúde, Fabíola Heck, Petrópolis ainda está no nível zero na escala que mede a propagação da doença, isto é, todos os casos suspeitos sob investigação são “importados” de outras cidades e países. “São pessoas que voltaram de viagem e, em algum momento, podem ter se contaminado. Hoje temos seis (6) casos sendo investigados na cidade e todos referentes ao mês de março”, garantiu a secretária.



Os níveis da doença estão divididos em zero, 01, 02 e 03 vinculados ao Ministério da Saúde. O nível zero é onde não existem casos confirmados registrados e os suspeitos são provenientes de outros locais. O nível 01, caso atual do município do Rio de Janeiro, está relacionado às transmissões locais, ou seja, pessoas que contraíram o vírus mesmo sem sair da cidade ou país. O nível 02 da escala se refere ao que o próprio Ministério da Saúde vem chamando de transmissão sustentada, onde não se consegue reconhecer a fonte inicial da transmissão. O nível 03 da doença prevê ações das forças armadas e utilização de táticas avançadas no tratamento de pacientes.



O prefeito Bernardo Rossi lembrou, também, a importância na captação de informações verdadeiras a respeito do assunto. “Temos que tomar muito cuidado em relação às notícias sobre o coronavírus. As redes sociais espalham muitas coisas que não condizem com a verdade. Todas as notícias referentes ao assunto vão ser divulgadas pela prefeitura praticamente em tempo real”, afirmou o prefeito.



Na reunião, alguns médicos se mostraram apreensivos com a situação e afirmaram que medidas duras devem ser tomadas imediatamente. “Estamos num momento crucial em relação à toda essa situação. A hora é de tomar medidas agressivas para que consigamos reduzir ao máximo o número de pessoas contaminadas na cidade”, comentou o diretor executivo do Hospital Santa Teresa (HST), Leonardo Menezes.



De acordo com médicos infectologistas presentes na reunião, os idosos são, hoje, o maior grupo de risco para a doença. “Nosso foco inicial deve ser o cuidado com os idosos. O organismo deles é extremamente frágil aos sintomas e o quadro pode ser agravado devido à insuficiência respiratória. Devemos dar muita atenção às crianças como principais vetores do coronavírus. Elas são capazes de contrair o vírus e quase não apresentarem sintomas, ou seja, um verdadeiro perigo ao resto da família”, afirmou o infectologista Marco Liserre.



Com o objetivo de frear uma possível disseminação da doença na cidade, a prefeitura de Petrópolis vai antecipar as férias escolares nas unidades do município a partir da próxima terça-feira. O mesmo vale para as instituições particulares de ensino e universidades. “Precisamos nos adiantar em relação à doença. Precisamos estar um passo à frente do coronavírus. Manter as crianças em casa e longe do contato em aglomeração com outras crianças vai ajudar a controlar parte do problema. Se medidas deste tipo não forem tomadas hoje teremos muitos casos em pouco espaço de tempo na cidade”, garantiu o prefeito.



Outras medidas serão tomadas pela área de saúde na cidade, tais como alertas nos meios de comunicação, informativos ostensivos sobre formas de contágio, sintomas e maneiras de se proteger do vírus, além da diminuição no número de cirurgias eletivas que demandem recuperação nas UTI´s dos centros hospitalares. Vale lembrar que o canal de informação para o público é o 192. Através dele os petropolitanos poderão tirar suas dúvidas sobre o coronavírus.