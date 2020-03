Decreto suspende por 30 dias eventos e atividades com aglomeração de pessoas

Petrópolis - A prefeitura publicou decreto suspendendo pelos próximos 30 dias eventos e atividades com aglomeração de pessoas. A medida vale para todos os shows, feiras, eventos científicos, comícios e passeatas, mesmo previamente autorizadas pelo município, e tem como foco prevenir o contágio e a propagação do coronavírus. Programas coletivos, como cinema, parques, teatro e afins, também estão incluídos. A determinação começou a valer na última sexta-feira e foi anunciada pelo prefeito Bernardo Rossi em coletiva para a imprensa.

Por conta disso, o PlayCity, instalado no Parque Municipal, em Itaipava, ficará fechado. O show do cantor Mumuzinho, que seria realizado no Petropolitano, também foi adiado. O Departamento de Fiscalização Tributária, da Secretaria de Fazenda, esteve neste sábado comunicando os estabelecimentos que tinham eventos previamente agendados para este fim de semana sobre o decreto.



Além deles, os eventos relacionados ao aniversário da cidade estão suspensos, dentre eles as solenidades oficiais, exceto a missa celebrada pelo Bispo Diocesano de Petrópolis, Dom Gregório Paixão, às 9h30, na Catedral São Pedro de Alcântara, a Deguste, o Petrópolis Sommer Festival, além do evento em comemoração aos 30 anos da Comunidade Católica Jesus Menino, no Parque Municipal, em Itaipava.



As outras medidas do decreto foram anunciadas pelo prefeito Bernardo Rossi nesta sexta-feira. Na ocasião, o prefeito anunciou o adiantamento de 15 dias das férias escolares e o pagamento de 25% do 13º salário dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do Município de Petrópolis (Inpas). Projetos financiados pelo Fundo Municipal de Cultura também foram adiados.



“As medidas são duras, mas são antecipadas, de prevenção. É importante que a população evite locais com grande aglomeração. Acreditamos que dessa forma, organizada e antecipada, vamos conseguir evitar a propagação da doença. Além disso, continuaremos seguindo as orientações do Ministério da Saúde e do governo do Estado”, destacou o prefeito Bernardo Rossi.



Além disso, na UPA Centro, será mantido um ponto de apoio para atendimento 24 horas das pessoas com suspeita da doença. Na cidade, há seis casos suspeitos, aguardando a confirmação dos exame. As férias escolares das redes municipal e particular serão antecipadas para a próxima terça-feira e valem por 15 dias. As aulas do Agita Petrópolis e da Academia da Saúde estão suspensas temporariamente. O Circuito Imperial de Lazer está mantido por acontecer ao ar livre.





Vicenzo Rivetti: eleição dos síndicos na segunda-feira





Em mais uma medida para evitar aglomerações de forma preventiva à Covid-19 (infecção por coronavírus), a prefeitura decidiu antecipar a eleição de síndicos do conjunto habitacional do Vicenzo Rivetti. Antes marcada para a próxima terça, a escolha dos responsáveis legais pelos três condomínios será feita na segunda-feira, durante a assinatura dos contratos das casas. Outra informação importante é que as pessoas que forem para o Vicenzo Rivetti vão contar com transporte gratuito na segunda, com um ônibus que sairá a partir do Museu Imperial.



Agora, na própria segunda, logo após realizar a assinatura do contrato, o beneficiário vai votar para definir os três síndicos. Os candidatos já são conhecidos pelos beneficiários, que participaram de reunião de orientação entre janeiro e fevereiro.