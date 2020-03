Museu Imperial suspende atividades temporariamente e entra na guerra contra o coronavírus

Petrópolis - Às vésperas de completar 177 anos, Petrópolis precisou se adequar às determinações do Estado do Rio de Janeiro e entrar nas ações previstas pelo Ministério da Saúde no controle da pandemia de coronavírus. A direção do Museu Imperial, em Petrópolis, informou nesta sexta-feira que o complexo Palácio Imperial, que abrange o palácio e o jardim, ficará fechado entre os dias 14 e 17 de março por conta da pandemia de coronavírus.



De acordo com a direção, a pandemia exige o compromisso de todos com a prevenção e saúde pública, especialmente dos gestores de equipamentos públicos com elevado fluxo de frequentadores. O museu ficará fechado para a adequada adoção de protocolos de prevenção em favor da saúde dos visitantes e funcionários da instituição.

O fechamento temporário das atividades pegou grande parte dos visitantes de surpresa. "Sempre adoramos vir a Petrópolis e passear pelos jardins do museu. Uma pena que hoje isso não será possível. Mas entendemos que é por uma causa bem maior e em relação à saúde da cidade", afirmou Suely Cintra, moradora em Juiz de Fora.