Medo de contágio faz empresas de ônibus intensificarem higienização das frotas em Petrópolis

Petrópolis - A ação teve início após a divulgação do pacote de prevenção ao coronavírus, criado pela prefeitura de Petrópolis, na última sexta-feira. Segundo as recentes determinações, todos os setores da cidade devem se unir e fazer parte do movimento que pretende frear a disseminação do vírus. Números recentes apontam que bons resultados já aparecem no Rio de Janeiro graças à pequenos gestos preventivos adotados por cariocas.

O Setranspetro e as empresas de ônibus já deram início às orientações a seus funcionários pedindo a adoção de práticas de prevenção, bem como a diminuição do contato com os usuários dos transportes públicos. A utilização de álcool gel e janelas abertas no interior dos coletivos já são determinações frequentes e que vêm sendo realizadas entre passageiros.

Outra sugestão por parte do sindicato das empresas de transportes é para que empresários dos mais diversos setores tentem realizar a liberação diária de seus colaboradores de forma gradual. A medida seria válida para que não houvesse aglomerações nos diversos pontos de ônibus e coletivos.